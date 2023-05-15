В українській розвідці прокоментували чутки про хворобу Лукашенка
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє.
Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.
Він не став розкривати деталі хвороби, зазначивши, що це не найцікавіше.
– Так, є інформація про проблеми зі здоров’ям диктатора, але деталізувати не будемо. Зрештою, здоров’я Путіна значно цікавіше для українців і всього світу, ніж здоров’я Лукашенка, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.
Чутки про проблеми зі здоров’ям Олександа Лукашенка почали поширюватись після параду 9 травня в Москві.
Білоруський диктатор з’явився на публіці із забинтованою правою рукою і загалом мав хворобливий, ослаблений вигляд.
13 травня повідомлялося, що Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. Під час його візиту до лікарні перекрили всі під’їзди, а вздовж доріг стояли силовики.
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