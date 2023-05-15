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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

В українській розвідці прокоментували чутки про хворобу Лукашенка

В українській розвідці прокоментували чутки про хворобу Лукашенка
Фото: Getty Images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко хворіє.

Цю інформацію підтвердив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов.

Він не став розкривати деталі хвороби, зазначивши, що це не найцікавіше.

– Так, є інформація про проблеми зі здоров’ям диктатора, але деталізувати не будемо. Зрештою, здоров’я Путіна значно цікавіше для українців і всього світу, ніж здоров’я Лукашенка, – сказав він в ефірі телемарафону Єдині новини.

Чутки про проблеми зі здоров’ям Олександа Лукашенка почали поширюватись після параду 9 травня в Москві.

Білоруський диктатор з’явився на публіці із забинтованою правою рукою і загалом мав хворобливий, ослаблений вигляд.

13 травня повідомлялося, що Лукашенко приїхав у президентську клініку в Дроздах. Під час його візиту до лікарні перекрили всі під’їзди, а вздовж доріг стояли силовики.

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Андрій Юсов, Білорусь, Війна в Україні, Олександр Лукашенко, Розвідка
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