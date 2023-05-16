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Татьяна Забожко, редактор ленты

Вероятно, из РСЗО: оккупанты обстреливают Очаков

РСЗВ Смерч армії РФ

Утром 16 мая российские войска обстреливают Очаков Николаевской области.

– Снова обстрелы города. С определенной периодичностью. Предварительно, из реактивных систем залпового огня, – сообщает о вражеской атаке глава полиции области Сергей Шайхет.

Специалисты устанавливают информацию о повреждениях и пострадавших.

Руководитель полиции призывает людей в Очакове находиться в укрытиях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Сергей Шайхет

Фото: Минобороны России

Война в Украине, Очаков, Російська агресія, РФ
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