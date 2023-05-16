Вероятно, из РСЗО: оккупанты обстреливают Очаков
Утром 16 мая российские войска обстреливают Очаков Николаевской области.
– Снова обстрелы города. С определенной периодичностью. Предварительно, из реактивных систем залпового огня, – сообщает о вражеской атаке глава полиции области Сергей Шайхет.
Специалисты устанавливают информацию о повреждениях и пострадавших.
Руководитель полиции призывает людей в Очакове находиться в укрытиях.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 447-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Сергей Шайхет
Фото: Минобороны России
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