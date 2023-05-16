Імовірно, із РСЗВ: окупанти обстрілюють Очаків
Уранці 16 травня російські війська гатять по Очакову Миколаївської області.
– Знову обстріли міста. Із певною періодичністю. Попередньо, із реактивних систем залпового вогню, – повідомляє про ворожу атаку очільник поліції області Сергій Шайхет.
Наразі фахівці встановлюють інформацію про пошкодження та постраждалих.
Керівник поліції закликає людей в Очакові перебувати в укриттях.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Джерело: Сергій Шайхет
Фото: Міноборони Росії
Льотчик 204 бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ, майор Вадим Ворошилов із позивним Karaya в інтерв'ю ведучому Фактів ICTV Вадиму Карп'яку розповів про кількість літаків F-16, які докорінно зміняться ситуацію як у небі, так і на землі.Тетяна Забожко