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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Імовірно, із РСЗВ: окупанти обстрілюють Очаків

РСЗВ Смерч армії РФ

Уранці 16 травня російські війська гатять по Очакову Миколаївської області.

– Знову обстріли міста. Із певною періодичністю. Попередньо, із реактивних систем залпового вогню, – повідомляє про ворожу атаку очільник поліції області Сергій Шайхет.

Наразі фахівці встановлюють інформацію про пошкодження та постраждалих.

Керівник поліції закликає людей в Очакові перебувати в укриттях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 447-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Шайхет

Фото: Міноборони Росії

Війна в Україні, Очаків, Російська агресія, РФ
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