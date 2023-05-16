В енергосистемі значно знизився доступний обсяг потужності, Укренерго закликає знизити споживання
Через зупинені на ремонт енергоблоки електростанцій, які зазнали масованих ударів росіян упродовж осені-весни, у системі значно знизився доступний обсяг потужності та резервів.
Про це повідомляє Укренерго.
– Також триває сезонна ремонтна кампанія на атомних електростанціях. Зупинені енергоблоки не виробляють електроенергію, тому енергосистемі потрібно активувати всі доступні резерви для забезпечення споживачів електрикою, – йдеться у повідомленні.
У компанії також закликали допомогти енергосистемі стабільно працювати, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19:00 до 22:00.
Зазначено, що нічна масована ракетна та дронова атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі.
Наразі імпорт електроенергії не відбувається. Експорт триває в Польщу та Молдову лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності і українські споживачі забезпечені енергоживленням.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в спекотний літній період настає другий пік споживання електроенергії. Водночас ризик масових або ж постійних відключень світла – мінімальний.
Джерело: Укренерго
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