С начала полномасштабного вторжения войск РФ украинская армия уже освободила 1 003 населенных пункта. В 70% из них возобновили работу местные власти. На деоккупированных территориях восстанавливают железнодорожное и автомобильное сообщение.

Об этом рассказал сегодня на брифинге заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Идет восстановление инфраструктуры освобожденных от оккупантов территорий. На деоккупированных территориях – на сегодняшний день это 1 003 населенных пункта – развернута работа гуманитарных штабов областных военных администраций и ГСЧС, — отметил он.

Тимошенко проинформировал, что в 224 населенных пунктах проведено разминирование. Национальная полиция возобновила работу почти в 600 деоккупированных городах и поселках, а органы местного самоуправления – в 70% этих населенных пунктов.

– Автомобильное сообщение восстановлено на 70%, железнодорожное – на 42%… На днях на железнодорожный вокзал города-героя Ирпень прибыла первая электричка после окончания боевых действий… В Киевской области уже удалось возобновить движение на всех разрушенных переправах, кроме тех, где еще необходимо разминирование, – заявил заместитель руководителя ОПУ.

Он уточнил, что логистические связи на освобожденных территориях сейчас налаживают благодаря временным объездным путям и переправам.

Тимошенко также рассказал о восстановлении критической инфраструктуры в деоккупированных украинских городах, поселках и селах:

• газовое обеспечение восстановлено в 650 населенных пунктах;

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• электроэнергию – в 83%;

• водоснабжение и водоотвод – в 60%;

• работу АЗС – в 49% населенных пунктов;

• мобильная связь и интернет – в 720 населенных пунктах;

• банки возобновили работу почти в 300 населенных пунктах;

• Укрпочта возобновила предоставление услуг почти в 800 городах и поселках Украины.

– Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут снова прийти на нашу территорию. Однако ни в коем случае мы не будем сбавлять темпы восстановления пострадавших от войны регионов, где прекратились боевые действия, — заверил Тимошенко.

Кроме того, он рассказал о темпах восстановления в Киевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

По данным Тимошенко, в течение суток в Киевской области подключили к электроснабжению 9 тыс. потребителей. В Ирпене на 69% возобновлено газоснабжение. За сутки было обнаружено и уничтожено 126 взрывоопасных предметов. В то же время полицейские уже задержали 292 мародера на территории области.

В Сумской области продолжается разбор завалов Ахтырской ТЭЦ, которую оккупанты практически уничтожили. В городе расчистили завалы в местном краеведческом музее. В городе Лебедин (Сумская область) разбирают завалы одного из корпусов местного участка полиции, на который российские войска сбросили авиабомбу.

В Сумах и Конотопе коммунальщики убирают дороги, улицы, парки, площади и скверы.

В Харькове, который постоянно обстреливают российские захватчики, ГСЧС и коммунальщики постоянно восстанавливают электро-, водо- и газоснабжение. На дорогах Харьковской области проходят ремонтные работы.

В селе Ягодное (Черниговская область), где почти месяц оккупанты держали людей в школьном подвале, происходит разминирование и подготовка к восстановлению зданий. В Новоселовке расчищают территорию для временного модульного городка. В Чернигове прошло обследование разрушенных жилых домов.

– Что касается подготовки плана восстановления и модернизации страны, сейчас финализируем данные детальных потребностей областей – от самого маленького населенного пункта до большого города. Занимаемся проектированием домов для внутренне перемещенных лиц, — подытожил Тимошенко.