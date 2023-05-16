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Заявлениями о контрнаступлении Украина специально вводит в заблуждение РФ – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНИАН

Заявлениями о контрнаступлении Украине удалось дезориентировать российские войска.

Об этом заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Разные люди.

— И сейчас, и со временем все смогут увидеть, куда это привело и приведет, и какие последствия будет иметь. То, что мы дезориентировали противника (заявлениями о контрнаступлении. — Ред.) — это точно факт, это уже произошло и происходит, и пока это не закончится, я так думаю, они не поймут, что вообще происходило, — сказал он.

В то же время Буданов признал, что этими заявлениями частично сбили с толку и украинцев.

— Необходимо поставить другой вопрос: что важнее – запутать противника или рискнуть тем, что в Украине кто-то это не совсем правильно поймет? Как по мне, ответ очевиден, — добавил руководитель разведки.

Кроме того, начальник Главного управления разведки считает, что с первым заходом ВСУ в Крым сторонники РФ выедут через паромную переправу.

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Заявлениями о контрнаступлении Украина специально вводит в заблуждение РФ – Буданов

ИсточникРазные люди

Война в Украине, Кирилл Буданов, контрнаступ, Разведка, Россия
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