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Заявами про контрнаступ Україна спеціально вводить в оману РФ – Буданов

Кирило Буданов
Фото: УНІАН

Заявами про контрнаступ Україні вдалося дезорієнтувати російські війська.

Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв’ю Різні люди.

– І зараз, і з часом усі зможуть побачити, куди це привело і приведе, та які наслідки матиме. Те, що ми дезорієнтували противника (заявами про контрнаступ. – Ред.) – це точно факт, це вже відбулося й відбувається, і поки це не закінчиться, я так думаю, що вони не зрозуміють, що взагалі відбувалося, – сказав він.

Водночас Буданов визнав, що цими заявами частково збили з пантелику й українське суспільство.

– Необхідно поставити інше питання: що важливіше – заплутати противника чи ризикнути тим, що в Україні хтось це не зовсім правильно зрозуміє? Як на мене, відповідь очевидна, – додав керівник розвідки.

Окрім того, начальник Головного управління розвідки вважає, що з першим заходом ЗСУ у Крим прихильники РФ виїдуть через поромну переправу.

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Джерело: Різні люди

Війна в Україні, Кирило Буданов, контрнаступ, Розвідка, Росія
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