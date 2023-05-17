Через Мариуполь массово курсирует вражеская техника и грузовики с БК
В пока что оккупированном Мариуполе Донецкой области массово курсирует вражеская техника и грузовики с боекомплектом.
Об этом 17 мая сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.
Так, сегодня из города в сторону Мангуша и Бердянска направились 20 грузовиков с боекомплектом.
Перед этим не только в сторону Бердянска и Пологов, но и в направлении Волновахи на север Мариупольского района оккупанты перебрасывали грузовики с живой силой и БТРы.
К слову, россияне снова прибегли к тактике ночных передвижений.
В частности, есть информация, что с двух до трех ночи из Новоазовска через Азовстальскую набережную в сторону Бердянска направлялась военная техника.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Петр Андрющенко
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