Через Мариуполь массово курсирует вражеская техника и грузовики с БК

В пока что оккупированном Мариуполе Донецкой области массово курсирует вражеская техника и грузовики с боекомплектом.

Об этом 17 мая сообщил советник городского главы Петр Андрющенко.

Так, сегодня из города в сторону Мангуша и Бердянска направились 20 грузовиков с боекомплектом.

Перед этим не только в сторону Бердянска и Пологов, но и в направлении Волновахи на север Мариупольского района оккупанты перебрасывали грузовики с живой силой и БТРы.

К слову, россияне снова прибегли к тактике ночных передвижений.

В частности, есть информация, что с двух до трех ночи из Новоазовска через Азовстальскую набережную в сторону Бердянска направлялась военная техника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 448-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Петр Андрющенко

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