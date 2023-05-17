Маріуполем масово курсує ворожа техніка та вантажівки з БК
У поки що окупованому Маріуполі Донецької області масово курсує ворожа техніка та вантажівки з боєкомплектом.
Про це 17 травня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.
Так, сьогодні із міста в бік Мангуша й Бердянська попрямували 20 вантажівок із боєкомплектом.
Перед цим не лише в бік Бердянська та Пологів, а й у напрямку Волновахи на північ Маріупольського району окупанти перекидали вантажівки з живою силою та БТРи.
До слова, росіяни знову вдалися до тактики нічних пересувань.
Зокрема, є інформація, що з другої до третьої ночі із Новоазовська через Азовстальську набережну в бік Бердянська прямувала військова техніка.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Петро Андрющенко
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