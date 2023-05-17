Маріуполем масово курсує ворожа техніка та вантажівки з БК

У поки що окупованому Маріуполі Донецької області масово курсує ворожа техніка та вантажівки з боєкомплектом.

Про це 17 травня повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Так, сьогодні із міста в бік Мангуша й Бердянська попрямували 20 вантажівок із боєкомплектом.

Перед цим не лише в бік Бердянська та Пологів, а й у напрямку Волновахи на північ Маріупольського району окупанти перекидали вантажівки з живою силою та БТРи.

До слова, росіяни знову вдалися до тактики нічних пересувань.

Зокрема, є інформація, що з другої до третьої ночі із Новоазовська через Азовстальську набережну в бік Бердянська прямувала військова техніка.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 448-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко

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