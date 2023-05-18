Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Истребитель F-16 — характеристики, вооружение и цена
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать мемориал в память о жертвах депортации крымскотатарского народа, которую советский режим осуществил в 1944 году.

Об этом глава государства заявил в обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

– История – это не только события, но и места, в которых сердца людей на миг замирают, когда затрагивают трагические моменты истории. Крымскотатарский народ заслуживает такого полноценного центрального мемориала, который бы напоминал о преступлении, что было совершено против него, о жертвах депортации и о силе народа, который сохранился, — подчеркнул глава государства.

Зеленский предложил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и другим представителям крымских татар вместе поработать над этой идеей и выбрать лучший вариант мемориала.

– Чтобы появилось такое место. Я думаю, за 80 лет народ это заслужил. Уверен, что это важно для всей нашей Украины, – добавил президент.

Он также напомнил, что Украина продолжает работу по освобождению Крыма. Именно для этого была создана Крымская платформа: чтобы тема полуострова оставалась в глобальной повестке дня.

По словам Зеленского, сейчас все большее число стран и мировых лидеров понимают, что без деоккупации Крыма “не будет возвращения покоя в международные отношения и полной силы – в международное право”.

Президент также сообщил, что подписал сегодня указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя.

– Это уже о конкретике возвращения нашей земли в Украину и наших людей домой, – проинформировал он.

Президентским указом № 283 от 18 мая утвержден персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Главой совета является Владимир Зеленский.

Сам Консультативный совет был создан президентским указом от 15 августа 2022 года.

Читайте также
Борьба за выживание: как крымских татар притесняли в годы СССР, а теперь под оккупацией РФ
Депортація кримських татар

Владимир Зеленский, Депортація кримських татар, Крым, крымские татары
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский в Японии: какова цель поездки президента на саммит G7
Зеленський Сунак
Впервые с начала войны: Зеленский встретился с премьером Индии на полях саммита G7
Зеленський з Нарендрою Моді
Зеленский в Японии встретился с премьерами Великобритании и Италии
Зеленський Сунак
Байден после встречи с Зеленским объявит о новом пакете помощи Украине — Politico
Джо Байден
Британия будет работать с США, Нидерландами, Бельгией и Данией над передачей ВСУ боевой авиации — Сунак
винищувачі F-16
Видео
Маляр объяснила, для чего РФ фейки о “гибели” нашего командования

В течение войны враг будет заинтересован в уничтожении нашего военно-политического руководства, поэтому его безопасность имеет стратегическое значение.

Вадим Карпьяк
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (19.05.2023)
Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (19.05.2023)
Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (19.05.2023)
Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:00 (19.05.2023)
Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь