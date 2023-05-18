Зеленский инициировал создание мемориала в память о депортированных крымских татарах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать мемориал в память о жертвах депортации крымскотатарского народа, которую советский режим осуществил в 1944 году.

Об этом глава государства заявил в обращении ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

– История – это не только события, но и места, в которых сердца людей на миг замирают, когда затрагивают трагические моменты истории. Крымскотатарский народ заслуживает такого полноценного центрального мемориала, который бы напоминал о преступлении, что было совершено против него, о жертвах депортации и о силе народа, который сохранился, — подчеркнул глава государства.

Зеленский предложил лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и другим представителям крымских татар вместе поработать над этой идеей и выбрать лучший вариант мемориала.

– Чтобы появилось такое место. Я думаю, за 80 лет народ это заслужил. Уверен, что это важно для всей нашей Украины, – добавил президент.

Он также напомнил, что Украина продолжает работу по освобождению Крыма. Именно для этого была создана Крымская платформа: чтобы тема полуострова оставалась в глобальной повестке дня.

По словам Зеленского, сейчас все большее число стран и мировых лидеров понимают, что без деоккупации Крыма “не будет возвращения покоя в международные отношения и полной силы – в международное право”.

Президент также сообщил, что подписал сегодня указ о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя.

– Это уже о конкретике возвращения нашей земли в Украину и наших людей домой, – проинформировал он.

Президентским указом № 283 от 18 мая утвержден персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма. Главой совета является Владимир Зеленский.

Сам Консультативный совет был создан президентским указом от 15 августа 2022 года.

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