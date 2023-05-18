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Україна
Юлія Соколова, редакторка стрічки

Зеленський ініціював створення меморіалу в пам’ять про депортованих кримських татар

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський запропонував створити меморіал у пам’ять про жертв депортації кримськотатарського народу, яку радянський режим здійснив 1944 року.

Про це глава держави заявив у зверненні до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

– Історія – це не лише події, а й місця, в яких серця людей на мить завмирають, коли торкаються трагічних моментів історії. Кримськотатарський народ заслуговує на такий повноцінний центральний меморіал, який би нагадував про злочин, що був скоєний проти нього, про жертви депортації та про силу народу, який зберігся, – наголосив глава держави.

Зеленський запропонував лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву та іншим представникам кримських татар разом попрацювати над цією ідеєю та обрати найкращий варіант меморіалу.

– Щоб з’явилося таке місце. Я думаю, за 80 років народ цього заслужив. Впевнений, що це важливо для всієї нашої України, – додав президент.

Він також нагадав, що Україна продовжує роботу для звільнення Криму. Саме для цього було створено Кримську платформу: щоб тема півострова залишалася на глобальному порядку денному.

За словами Зеленського, зараз дедалі більше країн і світових лідерів розуміють, що без деокупації Криму “не буде повернення спокою міжнародним відносинам і повної сили – міжнародному праву”.

Президент також повідомив, що підписав сьогодні указ про Консультативну ради з питань деокупації та реінтеграції АР Крим та міста Севастополя.

– Це вже про конкретику повернення нашої землі в Україну та наших людей додому, – поінформував він.

Президентським указом № 283 від 18 травня затверджено персональний склад Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції Криму. Головою ради є Володимир Зеленський.

Саму Консультативну раду було створено президентським указом від 15 серпня 2022 року.

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