Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках рабочего визита в Норвегию посетил предприятие Kongsberg Defence&Aerospace, где производят, в частности, ПВО NASAMS.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

— Они есть в Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро! Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины, — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады сообщил, что вместе с президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани они говорили именно об увеличении поставок противовоздушных систем для Вооруженных сил Украины.

По мнению военного эксперта Bild Юлиана Репке, воины ВСУ имели бы возможность полностью закрыть небо над границей с РФ только четырьмя зенитными ракетными комплексами средней дальности NASAMS.

Он показал карту с радиусом действия систем, по которой, по его мнению, можно закрыть всю российско-украинскую границу от Беларуси до Луганской области, то есть до той территории, которую сейчас контролируют российские войска, и мест, где продолжаются боевые действия.

Источник : Верховная Рада

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