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Украина
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук

NASAMS
Фото: Верховна Рада

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в рамках рабочего визита в Норвегию посетил предприятие Kongsberg Defence&Aerospace, где производят, в частности, ПВО NASAMS.

Об этом сообщила пресс-служба украинского парламента.

— Они есть в Украине, и нам нужно больше. И их будет больше! Скоро! Совсем скоро! Чтобы еще эффективнее сбивать все, что Россия в агонии выпускает по мирным украинским городам, и защититься от грубых атак, которые РФ продолжает осуществлять против Украины, — сказал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады сообщил, что вместе с президентом Kongsberg Defence & Aerospace Эйриком Ли и президентом Стортинга Масудом Гаракхани они говорили именно об увеличении поставок противовоздушных систем для Вооруженных сил Украины.

Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук
Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук
Совсем скоро в Украине будет больше систем NASAMS — Стефанчук

По мнению военного эксперта Bild Юлиана Репке, воины ВСУ имели бы возможность полностью закрыть небо над границей с РФ только четырьмя зенитными ракетными комплексами средней дальности NASAMS.

Он показал карту с радиусом действия систем, по которой, по его мнению, можно закрыть всю российско-украинскую границу от Беларуси до Луганской области, то есть до той территории, которую сейчас контролируют российские войска, и мест, где продолжаются боевые действия.

Источник: Верховная Рада
Война в Украине, Норвегия, Руслан Стефанчук
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