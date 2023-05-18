Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Дальність стрільби до 500 км та знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Під час вручення Зеленському премії Карла Великого відбувся казус – що сталося
Можливі два сценарії: що буде з Білоруссю у разі смерті Лукашенка
Білоруський аналітик прокоментував стан здоров’я Лукашенка після параду у Москві
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук

NASAMS
Фото: Верховна Рада

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у межах робочого візиту до Норвегії відвідав підприємство Kongsberg Defence&Aerospace, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

— Вони є в Україні, й нам потрібно більше. І їх буде більше! Скоро! Зовсім скоро! Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України, – сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради повідомив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані говорили саме про збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних сил України.

Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Фото: Верховна Рада
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук

На думку військового експерта Bild Юліана Рьопке, воїни ЗСУ мали б можливість повністю закрити небо над кордоном з РФ лише чотирма зенітними ракетними комплексами середньої дальності NASAMS.

Він показав карту з радіусом дії систем, за якою, на його думку, можна закрити весь російсько-український кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, яку наразі контролюють російські війська, та місць, де тривають бойові дії.

Джерело: Верховна Рада
Війна в Україні, Норвегія, Руслан Стефанчук
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти обстріляли Харківщину: у Циркунах загинула людина, ще двох поранено
зруйнований будинок у Циркунах
Міністри оборони НАТО обговорять винищувачі для України у червні – Столтенберг
Єнс Столтенберг
ЗСУ під Бахмутом створили плацдарм для подальшого контрнаступу
Бої на фронті
Білорусь встановила поблизу кордону з Україною “зуби дракона”
Оборонні укріплення окупантів
Джонсон називав Макрона “путінським підлабузником” через поїздку у Москву – експомічник
Макрон і Джонсон
Відео
Правило “золотої години”: як працюють медики під Бахмутом

Контрнаступ – це завжди багато поранених. Стабілізаційні пункти на Донеччині переповнені, з легкими й тяжкими пораненнями бійців звозять цілодобово.

Костянтин Мельников
Геть серп і молот: у Києві декомунізують щит Батьківщини-Матері
Батьківщина мати
З тризубом і байрактарами! Які вишиванки популярні серед українців
вишиванки
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (17.05.2023)
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (17.05.2023)
Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь