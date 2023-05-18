Зовсім скоро в Україні буде більше систем NASAMS – Стефанчук

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у межах робочого візиту до Норвегії відвідав підприємство Kongsberg Defence&Aerospace, де виробляють, зокрема, ППО NASAMS.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

— Вони є в Україні, й нам потрібно більше. І їх буде більше! Скоро! Зовсім скоро! Аби ще ефективніше збивати все, що Росія в агонії випускає по мирних українських містах, і захиститися від брутальних атак, які РФ продовжує здійснювати проти України, – сказав Стефанчук.

Голова Верховної Ради повідомив, що разом із президентом Kongsberg Defence&Aerospace Ейріком Лі та президентом Стортингу Масудом Гаракхані говорили саме про збільшення постачання протиповітряних систем для Збройних сил України.

На думку військового експерта Bild Юліана Рьопке, воїни ЗСУ мали б можливість повністю закрити небо над кордоном з РФ лише чотирма зенітними ракетними комплексами середньої дальності NASAMS.

Він показав карту з радіусом дії систем, за якою, на його думку, можна закрити весь російсько-український кордон від Білорусі до Луганської області, тобто до тієї території, яку наразі контролюють російські війська, та місць, де тривають бойові дії.

Джерело : Верховна Рада

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