25-30 тыс. снарядов в день: Резников о колоссальных расходах РФ в войне
Россия в сутки использует 25-30 тыс. снарядов в войне против Украины. Это в разы меньше, чем раньше, но все равно очень много.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
— По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тыс. снарядов разного калибра. Это тоже очень много, — сообщил глава оборонного ведомства во время украино-американского форума.
Он также отметил, что страны Североатлантического альянса не были готовы к войне, их алгоритмы действий заточены на мирное время.
– Процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО – правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, – к этому страны НАТО не были готовы, – подытожил Резников.