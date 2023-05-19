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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

25-30 тыс. снарядов в день: Резников о колоссальных расходах РФ в войне

Олексій Резніков
Фото: Минобороны

Россия в сутки использует 25-30 тыс. снарядов в войне против Украины. Это в разы меньше, чем раньше, но все равно очень много.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

— По нашим подсчетам, россияне тратили до 60 тыс. снарядов разного калибра против украинцев днем и ночью. По состоянию на сегодняшний день, по нашим подсчетам, они уже используют в сутки 25-30 тыс. снарядов разного калибра. Это тоже очень много, — сообщил глава оборонного ведомства во время украино-американского форума.

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Он также отметил, что страны Североатлантического альянса не были готовы к войне, их алгоритмы действий заточены на мирное время.

– Процедуры, которые на сегодняшний день есть в НАТО – правильные, логичные, мудрые, но не для военного времени. Тот режим, в котором нам пришлось осуществлять обеспечение ВСУ, – к этому страны НАТО не были готовы, – подытожил Резников.

Война в Украине, Алексей Резников, Російська агресія
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