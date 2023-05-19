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25-30 тис. снарядів щодня: Резніков про колосальні витрати РФ у війні

Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Росія за добу використовує 25-30 тис. снарядів у війні проти України. Це у рази менше, ніж раніше, але все одно дуже багато.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

– За нашими підрахунками, росіяни витрачали до 60 тис. снарядів різного калібру проти українців вдень і вночі. Станом на сьогодні, за нашими підрахунками, вони вже використовують на добу 25-30 тис. снарядів різного калібру. Це теж дуже-дуже багато, – повідомив глава оборонного відомства під час україно-американського форуму.

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Він також зазначив, що країни Північноатлантичного альянсу не були готові до війни, їх алгоритми дій заточені на мирний час.

– Процедури, які на сьогодні є в НАТО – правильні, логічні, мудрі, але не для воєнного часу. Той режим, в якому нам довелося здійснювати забезпечення ЗСУ, – до цього країни НАТО не були готові, – підсумував Резніков.

Війна в Україні, Олексій Резніков, Російська агресія
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