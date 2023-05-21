Для начала несколько десятков. Игнат предположил, сколько истребителей F-16 передадут Украине

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат предположил, что западные партнеры для начала могут передать Украине несколько десятков истребителей F-16.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона Єдині новини.

– Безусловно, никто не будет передавать поштучно те самолеты. Они будут передаваться подразделениями. Подразделения — это как минимум эскадрилья. В нашем варианте — это сейчас 12 плюс самолетов… Таким образом, несколько десятков самолетов могут передать Украине сначала, для решения текущих задач, – сказал Игнат.

В то же время он отметил, что у западных партнеров эскадрильи больше. Они, по его словам, имеют до 18 самолетов.

Напомним, советник Минобороны Украины Юрий Сак в комментарии для американского издания The Washington Post сообщил, что Украина рассчитывает получить многофункциональные легкие истребители F-16 уже этой осенью.

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