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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Для початку кілька десятків. Ігнат припустив, скільки винищувачів F-16 передадуть Україні

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат припустив, що західні партнери для початку можуть передати Україні кілька десятків винищувачів F-16

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Безумовно, ніхто не передаватиме поштучно ті літаки. Вони передаватимуться підрозділами. Підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це зараз 12 плюс літаків… Тож кілька десятків літаків можуть передати Україні спочатку, для вирішення поточних завдань, – сказав Ігнат. 

Водночас він зазначив, що у західних партнерів ескадрильї більші. Вони, за його словами, мають до 18 літаків.

Нагадаємо,  радник Міноборони України Юрій Сак у коментарі для американського видання The Washington Post повідомив, що Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі F-16 уже цієї осені.

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Війна в Україні, Винищувач F-16, Винищувачі для України, Повітряні сили України, Юрій Ігнат
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