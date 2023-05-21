Для початку кілька десятків. Ігнат припустив, скільки винищувачів F-16 передадуть Україні

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат припустив, що західні партнери для початку можуть передати Україні кілька десятків винищувачів F-16.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

– Безумовно, ніхто не передаватиме поштучно ті літаки. Вони передаватимуться підрозділами. Підрозділи – це щонайменше ескадрилья. В нашому варіанті – це зараз 12 плюс літаків… Тож кілька десятків літаків можуть передати Україні спочатку, для вирішення поточних завдань, – сказав Ігнат.

Водночас він зазначив, що у західних партнерів ескадрильї більші. Вони, за його словами, мають до 18 літаків.



Нагадаємо, радник Міноборони України Юрій Сак у коментарі для американського видання The Washington Post повідомив, що Україна розраховує отримати багатофункціональні легкі винищувачі F-16 уже цієї осені.

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