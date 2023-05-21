Бедрак Виктория, редактор ленты
ВСУ уничтожили 730 оккупантов и более 60 единиц тяжелой техники РФ
С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 203 160 своих военных, из них 730 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Другие потери РФ с 24.02.22 по 21.05.23:
- танков — 3 783 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед,
- РСЗО — 564 (+0) ед,
- средств ПВО — 327 (+2) ед,
- самолетов — 308 (+0) ед,
- вертолетов — 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21),
- крылатых ракет — 1011 (+0),
- кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед,
- специальной техники — 425 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.