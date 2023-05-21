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ВСУ уничтожили 730 оккупантов и более 60 единиц тяжелой техники РФ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 203 160 своих военных, из них 730 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 21.05.23:

  • танков — 3 783 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед,
  • РСЗО — 564 (+0) ед,
  • средств ПВО — 327 (+2) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21),
  • крылатых ракет — 1011 (+0),
  • кораблей / катеров — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед,
  • специальной техники — 425 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Россия, Украина
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