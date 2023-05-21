ВСУ уничтожили 730 оккупантов и более 60 единиц тяжелой техники РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 203 160 своих военных, из них 730 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Другие потери РФ с 24.02.22 по 21.05.23:

танков — 3 783 (+2) ед,

боевых бронированных машин — 7 398 (+16) ед,

артиллерийских систем — 3 258 (+29) ед,

РСЗО — 564 (+0) ед,

средств ПВО — 327 (+2) ед,

самолетов — 308 (+0) ед,

вертолетов — 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 2 822 (+21),

крылатых ракет — 1011 (+0),

кораблей / катеров — 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 6 115 (+12) ед,

специальной техники — 425 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 452-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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