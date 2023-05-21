ЗСУ знищили 730 окупантів та понад 60 одиниць важкої техніки РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 203 160 своїх військових, з них 730 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 до 21.05.23:

танків ‒ 3 783 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 7 398 (+16) од,

артилерійських систем – 3 258 (+29) од,

РСЗВ – 564 (+0) од,

засобів ППО ‒ 327 (+2) од,

літаків – 308 (+0) од,

гелікоптерів – 294 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 822 (+21),

крилатих ракет ‒ 1011 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 115 (+12) од,

спеціальної техніки ‒ 425 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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