Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
ЗСУ знищили 730 окупантів та понад 60 одиниць важкої техніки РФ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 203 160 своїх військових, з них 730 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Інші втрати РФ з 24.02.22 до 21.05.23:
- танків ‒ 3 783 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7 398 (+16) од,
- артилерійських систем – 3 258 (+29) од,
- РСЗВ – 564 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 327 (+2) од,
- літаків – 308 (+0) од,
- гелікоптерів – 294 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 822 (+21),
- крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 115 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 425 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Генштаб ЗСУ
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