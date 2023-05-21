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Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

ЗСУ знищили 730 окупантів та понад 60 одиниць важкої техніки РФ

Знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 203 160 своїх військових, з них 730 окупантів українські захисники ліквідували за минулу добу.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Інші втрати РФ з 24.02.22 до 21.05.23:

  • танків ‒ 3 783 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7 398 (+16) од,
  • артилерійських систем – 3 258 (+29) од,
  • РСЗВ – 564 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 327 (+2) од,
  • літаків – 308 (+0) од,
  • гелікоптерів – 294 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 822 (+21),
  • крилатих ракет ‒ 1011 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 115 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 425 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 452-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Росія, Україна
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