Данилов назвал регионы РФ, которые не в безопасности после операции россиян под Белгородом
До победы Украины в российско-украинской войне будут регулярно происходить военные операции российских граждан на территориях РФ.
Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Он прокомментировал операцию подразделений Русского добровольческого корпуса (РДК) и легиона Свобода России (ЛСР) на территории Белгородской области.
По мнению Данилова, эта операция РДК и ЛСР не влияет на ситуацию с безопасностью в Украине никоим образом. В то же время относительно РФ Данилов сказал, что это внутренняя проблема России, поскольку россияне (которые входят в состав указанных подразделений) имеют право на протест, и Москве на это необходимо самостоятельно реагировать.
На вопрос, стоит ли ждать подобных кризисов в других регионах России, Данилов ответил утвердительно.
— Брянская, Курская, Воронежская область и другие территории (России, — Ред.) не могут быть в безопасности, с учетом количества российских граждан, которые категорически против того режима, который сложился на территории России с 1999 года, и могут в любой точке РФ становиться на протесты. Более того, я уверен, что до нашей победы это будет постоянный процесс, — сказал он.
Алексей Данилов также прокомментировал реакцию Кремля, поскольку российские власти обвинили в причастности к операции россиян Вооруженные силы Украины.
— Обвинять в этом ВСУ — это какая-то чушь. Странно было слышать сегодня заявления, которые были слышны от (спикера Кремля, — Ред.) Пескова. Они сказали, что они там обеспокоены. Непонятно, чего они обеспокоены, если их граждане таким образом выражают свою позицию, — сказал он.
Секретарь СНБО добавил, что подобные внутрироссийские кризисы могут помочь Украине в освобождении своих территорий.
— После того, как вчера все это началось, они были в полном шоке и панике, потому что они считали, что их граница защищена, страна защищена, никто не может туда зайти. Если россияне выясняют отношения с россиянами, то это внутреннее дело россиян, — сказал он.
Операции граждан Российской Федерации, о которых говорил Данилов, касаются действий подразделений РДК и ЛСР 22 мая, которые вошли с бронетехникой на территорию Белгородской области.
В результате действий российских подразделений, которые настроены враждебно к власти в Кремле, был уничтожен один из пограничных пунктов и “освобождены населенные пункты Козинка и Гора-Подол”. Также сообщалось о боях за населенный пункт Грайворон.
Вечером 22 мая в Белгородской области объявили “режим контртеррористической операции”, который был отменен только через сутки, 23 мая.
По неподтвержденной информации, российские диверсионные группы до сих пор находятся на территории Белгородской области.