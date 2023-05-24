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Данілов назвав регіони РФ, які не можуть бути в безпеці після операції росіян у Бєлгородській області

Олексій Данілов
Фото: УНІАН

До перемоги України в російсько-українській війні будуть регулярно відбуватись військові операції російських громадян на територіях РФ.

Про це в етері національного телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов.

Він прокоментував операцію підрозділів Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону свободи Росії (ЛСР) на території Бєлгородської області.

На думку Данілова, ця операція РДК та ЛСР не впливає на безпекову ситуацію в Україні жодним чином. Водночас щодо РФ Данілов сказав, що це внутрішня проблема Росії, оскільки росіяни (які входять у склад зазначених підрозділів) мають право на протест і Москві на це необхідно самостійно реагувати.

На запитання, чи варто чекати на подібні кризи в інших регіонах Росії, Данілов відповів ствердно.

– Брянська, Курська, Воронезька область та інші території (Росії, – Ред.) не можуть бути в безпеці, з урахуванням того, що кількість російських громадян, які категорично проти того режиму, який склався на території Росії з 1999 року, можуть в будь-якій точці РФ ставати на протести. Ба більше, я впевнений, що до нашої перемоги, це буде постійний процес, – сказав він.

Олексій Данілов також прокоментував реакцію Кремля, оскільки російська влада звинуватила у причетності до операції росіян Збройні сили України.

– Звинувачувати у цьому ЗСУ – це якась нісенітниця. Дивно було чути сьогодні заяви, які було чутно від (речника Кремля, – Ред.) Пєскова. Вони сказали, що вони там стурбовані. Незрозуміло, чого вони стурбовані, якщо їх громадяни в такий спосіб виражають свою позицію, – сказав він.

Секретар РНБО додав, що подібні внутрішньоросійські кризи можуть допомогти Україні у звільненні своїх територій.

– Після того, як вчора все це почалося, вони були в повному шоку і паніці, тому що вони вважали, що їх кордон захищений, країна захищена, ніхто не може туди зайти. Якщо росіяни з’ясовують стосунки з росіянами, то це внутрішня справа росіян, – сказав він.

Операції громадян Російської Федерації, про які казав Данілов, стосуються дій підрозділів РДК та ЛСР 22 травня, які увійшли з бронетехнікою на територію Бєлгородської області.

В результаті дій російських підрозділів, які налаштовані ворожо до влади в Кремлі, був знищений один з прикордонних пунктів та “звільнено населені пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Також повідомлялось про бої за населений пункт Грайворон.

Ввечері 22 травня у Бєлгородській області оголосили “режим контртерористичної операції”, який був скасований лише через добу, 23 травня.

За непідтвердженою інформацією, російські диверсійні групи й досі знаходяться на території Бєлгородської області.

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Бєлгород, Війна в Україні, Олексій Данілов, РНБО
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