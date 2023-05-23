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Илья Нежигай, редактор ленты

Россияне могут присоединиться к действиям РДК и ЛСР, или иметь режим КТО и уничтоженные города — Подоляк

Россияне могут присоединиться к действиям РДК и ЛСР, или иметь режим КТО и уничтоженные города — Подоляк
Фото: Офис президента

В России нет оперативного управления, а политическое руководство РФ не может предоставить гарантий российскому населению.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Единые новости.

По его словам, у России нет ни статуса “второй армии мира”, ни сакральности власти, так называемой “иконы Путина”, на которую бы молились. В частности, в РФ большой уровень коррупции, что продемонстрировало последнее хищение денег на строительстве линии обороны в Белгородской области, куда проникают различные диверсионные группы.

Михаил Подоляк указывает, что позиция Москвы, что Россия большая и бесправная держава, которую боятся Германия и другие страны Европы, уже не работает.

По мнению советника руководителя ОПУ, проникновение диверсантов в Белгородскую область продемонстрировало, что все в России будет только ухудшаться.

— У них нет оперативного управления, антикризисных моделей поведения они не практикуют, деньги продолжают максимально воровать, системы защиты не существует. Никто ничего не гарантирует российскому населению.

Мне кажется, что как раз российское население должно посмотреть на события, которые совершают граждане России из легиона Свобода России. Таким образом, или они присоединятся к нему и смогут контролировать бесконфликтные регионы, или будут иметь КТО с уничтожением своих населенных пунктов, — сказал он.

Напомним, 22 мая подразделения Российского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона свободы России (ЛСР) начали операцию на территории Белгородской области. Был уничтожен, в частности, пограничный пункт в области и заявлялось об “освобождении населенных пунктов Козинка и Гора-Подол”. Впоследствии сообщалось, что РДК и ЛСР начали бои за населенный пункт Грайворон.

Уже вечером 22 мая на территории Белгородской области был введен “режим контртеррористической операции”.

Белгород, Война в Украине, Михаил Подоляк
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