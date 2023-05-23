Росіяни можуть приєднатись до дій РДК та ЛСР, або мати режим КТО та знищені міста – Подоляк

У Росії немає оперативного управління, а політичне керівництво РФ не може надати гарантій російському населенню.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, у Росії немає ані статусу “другої армії світу”, ані сакральності влади, так званої “ікони Путіна”, на яку б молились. Зокрема, у РФ великий рівень корупції, що продемонструвало останнє розкрадання грошей на будівництві лінії оборони в Бєлгородській області, куди проникають різні диверсійні групи.

Михайло Подоляк вказує, що позиція Москви, що Росія велика і безправна держава, яку бояться Німеччина та інші країни Європи, вже не працює.

На думку радника керівника ОПУ, проникнення диверсантів до Бєлгородської області продемонструвало, що все в Росії буде тільки погіршуватись.

– У них немає оперативного управління, антикризових моделей поведінки вони не практикують, гроші продовжують максимально красти, системи захисту не існує. Ніхто нічого не гарантує російському населенню. Мені здається, що якраз російське населення має подивитись на події, які вчиняють громадяни Росії з легіону Свобода Росії. Таким чином, або вони доєднаються до нього і зможуть контролювати безконфліктні регіони, або будуть мати КТО зі знищенням своїх населених пунктів, – сказав він.

Нагадаємо, 22 травня підрозділи Російського добровольчого корпусу (РДК) та Легіону свободи Росії (ЛСР) розпочали операцію на території Бєлгородської області. Був знищений, зокрема, прикордонний пункт в області та заявлялось про “звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ”. Згодом повідомлялось, що РДК та ЛСР розпочали бої за населений пункт Грайворон.

Вже ввечері 22 травня на території Бєлгородської області був запроваджений “режим контртерористичної операції”.

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