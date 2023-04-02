Кража картин из музея на Херсонщине: оккупант задокументировал собственные преступления

Апрель, 02 в 16:55

Оккупант сам задокументировал кражу картин из Херсонского областного краеведческого музея.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель председателя областного совета Юрий Соболевский.

— Очевидное – невероятное. Или как российский оккупант самостоятельно документирует собственные преступления, тем самым помогая международным судам, — написал он.

В частности, Соболевский процитировал документ:

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– 1 апреля 2023 г. Министерством культуры Херсонской области и директором Симферопольского Центрального музея Тавриды Малыгиным Андреем Витальевичем был подписан договор о хранении ранее эвакуированных картин Херсонского областного краеведческого музея.

Первый заместитель отметил, что под эвакуацией подразумевается ограбление.

— То есть россияне – это обычные воры культурных ценностей Херсонщины. Понимая, что Силы обороны Украины давят с такой силой, что здесь либо убегать, либо умирать, россияне выбрали бег. К сожалению, бег вместе с ценностями, принадлежащими городу. Поэтому в конце октября — в начале ноября Херсон лишился и культурных ценностей, и элементарных бытовых мелочей, похищенных из квартир местных жителей. В очередной раз армия нищеты доказала, что называется так заслуженно! – добавил Соболевский.

Фото: ГУР