Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Дальность стрельбы до 500 км и уничтожение ПВО: что такое ракетная система Искандер
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Возможны два сценария: что будет с Беларусью в случае смерти Лукашенко
Белорусский аналитик прокомментировал состояние здоровья Лукашенко после парада в Москве
Срочно
Во Львове слышны взрывы — ОВА сообщила подробности
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”

Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Фото: УНИАН

Россия исторически самообнулилась, территория страны ускоренно погружается в состояние “бунта, нищеты и безвластия”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя очередной фейк российской пропаганды о том, что Украины якобы не существовало.

— Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического “русского бунта, нищеты и безвластия”, — написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что вчера глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней “нет Украины”.

В свою очередь Путин сказал, что Украины якобы “никогда не существовало”.

Однако на самой карте территория Украины есть. Она обозначена как Ukraine pays des cosaques или Украина — земля казаков в переводе с французского языка.

Читайте также
Россияне могут присоединиться к действиям РДК и ЛСР, или иметь режим КТО и уничтоженные города — Подоляк
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”

Война в Украине, Владимир Путин, Михаил Подоляк, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ЕБРР выделит дополнительные €1,5 млрд Украине на инфраструктуру и экономику
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Россияне сбросили авиабомбу на детсад в Сумской области
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Грузия поддерживает Украину, но не будет вводить прямые санкции против РФ — премьер
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Ключевые пункты остались под контролем РФ: как у Украины в свое время забрали Белгород и Кубань
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Обеспечивает защиту на 360°: что известно о зенитном ракетном комплексе ПВО IRIS-T SLM
ЗРК IRIS-T SLM
Видео
Экономика
На сколько может подорожать электроэнергия и оставят ли субсидии

Украинские энергетики уже готовятся к следующему отопительному сезону. Ущерб после российских обстрелов энергосистемы — на миллиарды. Чтобы починить все – нужны деньги и время, а его осталось совсем немного.

Наталья Кулик
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (24.05.2023)
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (24.05.2023)
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (24.05.2023)
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 12:30 (24.05.2023)
Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь