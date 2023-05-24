Россия исторически самообнулилась: в ОП отреагировали на карту “без Украины”

Россия исторически самообнулилась, территория страны ускоренно погружается в состояние “бунта, нищеты и безвластия”.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя очередной фейк российской пропаганды о том, что Украины якобы не существовало.

— Украина была, есть и будет. Россия же исторически самообнулилась: путинская элита исчезнет, традиционные мифы превратились в мемы, а территория ускоренно погружается в состояние классического “русского бунта, нищеты и безвластия”, — написал Подоляк в Twitter.

Отметим, что вчера глава Конституционного суда РФ Валерий Зорькин подарил российскому диктатору Владимиру Путину французскую карту середины XVII века и заявил, что на ней “нет Украины”.

В свою очередь Путин сказал, что Украины якобы “никогда не существовало”.

Однако на самой карте территория Украины есть. Она обозначена как Ukraine pays des cosaques или Украина — земля казаков в переводе с французского языка.

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