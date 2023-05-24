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Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Росія історично самообнулилася: в ОП відреагували на карту “без України”

Росія історично самообнулилася: в ОП відреагували на карту “без України”
Фото: УНІАН

Росія історично самообнулилася, територія країни прискорено занурюється у стан “бунту, злиднів і безвладдя”.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи черговий фейк російської пропаганди про те, що України нібито не існувало.

– Україна була, є та буде. Росія ж історично самообнулилася: путінська еліта зникне, традиційні міфи перетворилися на меми, а територія прискорено занурюється в стан класичного “російського бунту, злиднів і безвладдя”, – написав Подоляк у Twitter.

Зазначимо, що вчора голова Конституційного суду РФ Валерій Зорькін подарував російському диктатору Володимиру Путіну французьку карту середини XVII століття та заявив, що на ній “немає України”.

Своєю чергою Путін сказав, що України нібито “ніколи не існувало”.

Однак на самій карті територія Україна є. Вона позначена як Ukraine pays des cosaques або Україна – земля козаків у перекладі з французької мови.

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Війна в Україні, Володимир Путін, Михайло Подоляк, Російська агресія
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