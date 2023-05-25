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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Брежнева, лидера компартии Вьетнама и еще троих лишили звания почетного гражданина Киева

Брежнева, лидера компартии Вьетнама и еще троих лишили звания почетного гражданина Киева
Фото: Unsplash

Киевский городской совет лишил советского деятеля Леонида Брежнева звания почетного гражданина столицы. Это решение поддержали 82 депутата из 91 зарегистрированного в сессионном зале.

Кроме Брежнева этого звания также лишили советского генерала Алексея Епишева, советского военного деятеля Кирилла Москаленко, энкавеесовца Алексея Федорова и генсека компартии Вьетнама Чионг Тиня.

Согласно решению, звания были лишены лица, работавшие на руководящих должностях компартии СССР, Украины и других республик бывшего СССР, начиная от секретаря районного комитета и выше.

Кроме того, основанием к лишению звания является пребывание на должностях или работа негласным агентом Комитета госбезопасности СССР и Украины или Главного разведывательного управления, или окончание высших учебных заведений КГБ кроме технических специальностей.

Леонид Брежнев был первым человеком, которому присвоили звание почетный гражданин Киева.

18 мая депутаты Киевсовета приняли решение о переименовании двух станций столичного метрополитена. Станцию метро Дружбы народов переименовали в станцию Зверинецкая, а станцию Площадь Льва Толстого в Площадь Украинских Героев.

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Источник: Киевсовет
декомунізація, Київ, КГГА, Леонід Брежнєв, СРСР
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