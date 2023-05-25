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Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Брежнєва, лідера компартії В’єтнаму і ще трьох позбавили звання почесного громадянина Києва

Брежнєва, лідера компартії В’єтнаму і ще трьох позбавили звання почесного громадянина Києва
Фото: Unsplash

Київська міська рада позбавила радянського діяча Леоніда Брежнєва звання почесного громадянина столиці. Це рішення підтримали 82 депутати з 91 зареєстрованого у сесійній залі.

Окрім Брежнєва цього звання також позбавили радянського генерала Олексія Єпішева, радянського військового діяча Кирила Москаленка, енкавеесівця Олексія Федорова та генсека компартії В’єтнаму Чионг Тіня.

Згідно з рішенням, звання були позбавлені особи, що працювали на керівних посадах компартії СРСР, України та інших республік колишнього СРСР, починаючи від секретаря районного комітету та вище.

Крім того, підставою до позбавлення звання є перебування на посадах чи робота негласним агентом Комітету держбезпеки СРСР та України або Головного розвідувального управління, або закінчення вищих навчальних закладів КДБ окрім технічних спеціальностей.

Леонід Брежнєв був першою людиною, якій надали звання почесний громадянин Києва.

18 травня депутати Київради ухвалили рішення про перейменування двох станцій столичного метрополітену. Станцію метро Дружби народів перейменували на станцію Звіринецька, а станцію Площа Льва Толстого на Площу Українських Героїв.

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Джерело: Київрада
декомунізація, Київ, КМДА, Леонід Брежнєв, СРСР
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