Госдеп США одобрил продажу Украине еще одного комплекса NASAMS
Государственный департамент США одобрил решение о возможной продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS и соответствующего оборудования.
Как говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа, ориентировочная стоимость продажи может составлять $285 млн.
Для указанной процедуры был уже предоставлен необходимый сертификат со стороны Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.
— Эта продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе, — говорится в документе.
Добавляется, что получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать украинское население и защитить критическую инфраструктуру.
Отмечается, что предложение продажи NASAMS и соответствующего оборудования не изменят основной военный баланс в регионе.
Напомним, 18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что в ближайшее время в Украине увеличится количество систем ПВО NASAMS.
Без изменений останется празднование Пасхи и всех привязанных к нему подвижных праздников. В то же время те приходы, которые будут против изменений, смогут праздновать по старому календарю, давить на них никто не будет.Кристина Гавриш