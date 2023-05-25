Госдеп США одобрил продажу Украине еще одного комплекса NASAMS

Государственный департамент США одобрил решение о возможной продаже Украине зенитно-ракетного комплекса NASAMS и соответствующего оборудования.

Как говорится в пресс-релизе на сайте Госдепа, ориентировочная стоимость продажи может составлять $285 млн.

Для указанной процедуры был уже предоставлен необходимый сертификат со стороны Агентства по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны.

— Эта продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой для политической стабильности и экономического прогресса в Европе, — говорится в документе.

Добавляется, что получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать украинское население и защитить критическую инфраструктуру.

Отмечается, что предложение продажи NASAMS и соответствующего оборудования не изменят основной военный баланс в регионе.

Напомним, 18 мая председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук анонсировал, что в ближайшее время в Украине увеличится количество систем ПВО NASAMS.

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