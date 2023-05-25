Илья Нежигай, редактор ленты
Предварительно, ПВО: в Хмельницкой области слышны взрывы
В Хмельницкой области прогремели взрывы во время объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сообщества, которые занимаются отслеживанием российских беспилотников, сообщали, что в области существует угроза атаки дронов-камикадзе Shahed.
По предварительной информации, взрывы связаны с работой систем ПВО.
Представители власти или военные не комментировали информацию о взрывах в Хмельницкой области.
Посмотреть интерактивную онлайн-карту воздушных тревог в Украине можно на Фактах ICTV.
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