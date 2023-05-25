Ілля Нежигай, редактор стрічки
Попередньо, ППО: у Хмельницькій області чутно вибухи
У Хмельницькій області пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Спільноти, які займаються відстежуванням російських безпілотників, повідомляли, що в області існує загроза атаки дронів-камікадзе Shahed.
За попередньою інформацією, вибухи пов’язані з роботою систем ППО.
Представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у Хмельницькій області.
Переглянути інтерактивну онлайн-карту повітряних тривог в Україні можна на Фактах ICTV.
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