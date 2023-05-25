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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Попередньо, ППО: у Хмельницькій області чутно вибухи

Попередньо, ППО: у Хмельницькій області чутно вибухи
Фото: Міноборони

У Хмельницькій області пролунали вибухи під час оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Спільноти, які займаються відстежуванням російських безпілотників, повідомляли, що в області існує загроза атаки дронів-камікадзе Shahed.

За попередньою інформацією, вибухи пов’язані з роботою систем ППО.

Представники влади чи військові не коментували інформацію про вибухи у Хмельницькій області.

Переглянути інтерактивну онлайн-карту повітряних тривог в Україні можна на Фактах ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Хмельницька область, Хмельницький
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