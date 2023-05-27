Контратаки ВСУ затрудняют россиянам вывод вагнеровцев из Бахмута — ISW

Успешные украинские контратаки на флангах в Бахмуте усложняют россиянам операции по деблокированию подразделений вагнеровцев.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пророссийские блогеры утверждают, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Еще один блогер утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили боевиков ЧВК Ветераны отступить на расстояние до километра от ранее занимаемых позиций.

Также ВСУ захватили возвышенные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут — Славянск) в районе Орехово-Васильевки и что в этом районе продолжаются бои. Силы обороны Украины продвинулись в направлении Клещиевки и пересекли канал Сиверский Донец — это позволит окружить населенный пункт и заставить россиян отступить на восток.

Снижение темпа российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, еще больше дают украинским силам инициативу для начала новой фазы операций вокруг города.

Как отмечают аналитики, темпы наступательных операций российских подразделений вокруг Бахмута продолжают снижаться.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ все еще контролируют позиции на юго-западной окраине города и что силы Вагнера все еще присутствуют в самом Бахмуте.

Источник : ISW

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