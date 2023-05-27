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Контратаки ВСУ затрудняют россиянам вывод вагнеровцев из Бахмута — ISW

проросійські окупанти
Фото: Getty Images

Успешные украинские контратаки на флангах в Бахмуте усложняют россиянам операции по деблокированию подразделений вагнеровцев.

Об этом заявляют аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пророссийские блогеры утверждают, что ВСУ провели успешные контратаки в районе Орехово-Васильевки (11 км к северо-западу от Бахмута) и Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута).

Еще один блогер утверждает, что украинские контратаки в районе Орехово-Васильевки заставили боевиков ЧВК Ветераны отступить на расстояние до километра от ранее занимаемых позиций.

Также ВСУ захватили возвышенные позиции вдоль трассы Е40 (Бахмут — Славянск) в районе Орехово-Васильевки и что в этом районе продолжаются бои. Силы обороны Украины продвинулись в направлении Клещиевки и пересекли канал Сиверский Донец — это позволит окружить населенный пункт и заставить россиян отступить на восток.

Контратаки ВСУ затрудняют россиянам деблокирование вагнеровцев в Бахмуте — ISW

Снижение темпа российских наступательных операций в районе Бахмута, вероятно, еще больше дают украинским силам инициативу для начала новой фазы операций вокруг города.

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Бахмут

Как отмечают аналитики, темпы наступательных операций российских подразделений вокруг Бахмута продолжают снижаться.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ все еще контролируют позиции на юго-западной окраине города и что силы Вагнера все еще присутствуют в самом Бахмуте.

Источник: ISW
Бахмут, Война в Украине, ЧВК Вагнера
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Министерство обороны США не будет делать публичных оценок относительно того, действительно ли российские военные полностью захватили Бахмут. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Ярослава Марущенко
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