Россия все проиграет: Зеленский анонсировал новые санкции против РФ

Против сторонников России будут введены новые санкции, что сделает невозможным поддержку государства-агрессора.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении по итогам 27 мая.

Он начал с того, что напомнил о новых санкциях Украины против юридических и физических лиц — большинство из которых российские, — которые работают на террор.

— Всего 220 компаний и 51 физическое лицо. Это предприятия ВПК и соприкасающиеся российские компании. Предприятия, обслуживающие войну. И лица, через которых происходит управление этими компаниями, — сказал президент.

Владимир Зеленский доложил, что не все из этих компаний действуют на территории России, некоторые работают из других стран.

— Но глобальное давление получат все. Шаг за шагом мы собираем полные данные обо всех, кто работает на агрессию — прямо или косвенно. Каждое такое лицо будет заблокировано, и наши украинские санкции или уже синхронизированы, или будут синхронизированы с санкциями свободного мира, — добавил он.

Украинский лидер напомнил, что когда Россия начинала эту агрессию, то в Кремле “смотрели на мир, как на себя в зеркало”.

— Там думали, что якобы все в мире такие же циничные и якобы так же презирают людей, как хозяева России. Но мир другой — мир помогает нам защищать жизнь. И каждый, кто идет против мира, станет маргиналом. Россия ничего не получит и все проиграет. Вместе с теми, кто еще как-то пытается ей помогать в терроре, — сказал он.

Президент добавил, что Украина продолжит санкционные шаги, а на очереди еще более масштабные, новые санкционные пакеты.

Зеленский подвел итоги недели и поблагодарил Японию за новый санкционный пакет против России и новую помощь в сфере безопасности для Украины.

Отдельно президент поблагодарил Финляндию, Германию за новые оборонные пакеты для Украины, а также Канаду и Исландию.

Глава государства говорит, что следующая неделя тоже будет “сильной с точки зрения нашего сотрудничества с партнерами”.

Украинский лидер отметил украинских бойцов на Бахмутском направлении, где воюет 80-я ОДШБр и 93-й ОМБр Холодный Яр. Что касается Лиманского направления, то президент вспомнил 81-ю ОАэМБр.

На ОСУВ Таврия президент назвал очень эффективными 35-ю и 36-ю ОБрМП, 55-ю ОАБр, 59-ю ОМБр и десантников из 79-й бригады.

Источник : Офис президента

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.