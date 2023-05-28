Росія все програє: Зеленський анонсував нові санкції проти РФ

Проти прибічників Росії будуть запроваджені нові санкції, що унеможливить підтримку держави-агресора.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 27 травня.

Він почав з того, що нагадав про нові санкції України проти юридичних та фізичних осіб – більшість із яких російські, – які працюють на терор.

– Загалом 220 компаній і 51 фізична особа. Це підприємства ВПК та дотичні російські компанії. Підприємства, що обслуговують війну. І особи, через яких відбувається управління цими компаніями, – сказав президент.

Володимир Зеленський доповів, що не всі з цих компаній діють на території Росії, деякі працюють з інших країн.

– Але глобальний тиск отримають усі. Крок за кроком ми збираємо повні дані про всіх, хто працює на агресію – прямо чи опосередковано. Кожна така особа буде заблокована, і наші українські санкції або вже синхронізовані, або будуть синхронізовані із санкціями вільного світу, – додав він.

Український лідер нагадав, що коли Росія починала цю агресію, то в Кремлі “дивилися на світ, як на себе у дзеркало”.

– Там думали, що нібито всі у світі такі ж цинічні й нібито так само зневажають людей, як господарі Росії. Але світ інший – світ допомагає нам захищати життя. І кожен, хто йде проти світу, стане маргіналом. Росія нічого не здобуде і все програє. Разом із тими, хто ще якось намагається їй допомагати в терорі, – сказав він.

Президент додав, що Україна продовжить санкційні кроки, а на черзі є ще більш масштабні, нові санкційні пакети.

Зеленський підбив підсумки тижня та подякував Японії за новий санкційний пакет проти Росії та нову безпекову допомогу для України.

Окремо президент подякував Фінляндії, Німеччині за нові оборонні пакети для України, а також Канаді та Ісландії.

Глава держави каже, що наступний тиждень теж буде “сильним із погляду нашої співпраці з партнерами”.

Український лідер відзначив українських бійців на Бахмутському напрямку, де воює 80-та ОДШБр та 93-тій ОМБр Холодний Яр. Щодо Лиманського напрямку, то президент згадав 81-шу ОАеМБр.

На ОСУВ Таврія президент назвав дуже ефективними 35-ту і 36-ту ОБрМП, 55-та ОАБр, 59-та ОМБр та десантників з 79-ї бригади.

Джерело : Офіс президента

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