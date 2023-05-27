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Илья Нежигай, редактор ленты

Риск провокаций на ЗАЭС и разбор завалов в Днепре: 458-й день войны

Риск провокаций на ЗАЭС и разбор завалов в Днепре: 458-й день войны
27 мая, 0:15

Энергодар остался без электричества и связи: ГУР предупреждает о провокациях РФ на ЗАЭС

В оккупированном Энергодаре Запорожской области отключили электричество и не работает мобильная связь.

Об этом пишут в местных Telegram-каналах как горожане, которые нашли способ выйти в интернет, так и люди, которые уже длительное время не могут позвонить родственникам в городе.

Пользователи чатов сообщают, что не могут позвонить знакомым и родственникам после 18:00 26 мая. По другой информации, связи нет уже более 7 часов, то есть с 16:00.

Определить подлинность комментариев, которые публикуются в чатах сообществ Энергодара, пока не представляется возможным.

Перед этим Главное управление разведки Минобороны Украины предупреждало, что российские оккупанты, которые контролируют Запорожскую АЭС, находящуюся в Энергодаре, планируют масштабную провокацию “по созданию очага радиационной опасности” на станции в ближайшие часы. По данным ГУР, россияне могут нанести удар по территории АЭС.

Что известно о риске провокации на ЗАЭС — читайте в материале Фактов ICTV.

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