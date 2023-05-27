СБУ смогла перевербовать ряд разоблаченных российских агентов — Малюк

Украинские спецслужбы смогли перевербовать ряд российских агентов, а часть агентурной сети распространяли среди коллаборационистов и предателей на оккупированных территориях.

Об этом начальник СБУ Василий Малюк рассказал в фильме Дмитрия Комарова “Год. За кадром“, предоставив дополнительные детали за прошлый год российско-украинской войны.

Глава спецслужбы говорит, что в начале полномасштабного вторжения РФ одной из главных задач Украины было перерезание логистики врага.

Глава СБУ говорит, что было создано спецподразделение, которое осуществляло соответствующие операции, а в тылу врага и в лесах севера Украины проводили много диверсионных мероприятий, что позволило даже уничтожить тыловой пункт управления россиян.

Кроме того, говорит Малюк, украинские спецслужбы активно документировали псевдореферендум в Херсонской и других областях Украины, где россияне пытались установить российский флаг. Глава Службы безопасности заявил, что украинские спецслужбы вводили своих агентов в группы коллаборационистов и предателей, которые отслеживали и сообщали о действиях врага.

Василий Малюк также рассказал, что за 2022 год было выявлено 300 вражеских агентов России. Среди них есть те, кого Украина перевербовала, как и те, кто получил от 13 до 15 лет.

Глава СБУ говорит, что Россия работает комплексно и использует вербовочно-уязвимых людей, особенно тех, у кого так называемое “ватное подсознание”. Впоследствии идейные способы вербовки меняются на материальную поддержку, за что предателям платят деньги, и часто не малые.

Глава украинской спецслужбы рассказывает, что был поражен случаем, когда на границе Харьковской и Луганской областей оккупанты расстреляли колонну из 7 гражданских авто, где тогда погибло 24 человека. Среди них, говорит Малюк, было 13 детей и одна беременная женщина. Как заверил глава СБУ, все случаи подобных зверств россиян задокументированы, и за них придет ответственность.

Кроме того, Василий Малюк говорит, что ряд высокопрофессиональных западных спецслужб отмечают работу украинской Службы безопасности, и лично говорили, что учатся у украинцев.

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