СБУ змогла перевербувати низку викритих російських агентів – Малюк

Українські спецслужби змогли перевербувати низку російських агентів, а частину агентурної мережі розповсюджували серед колаборантів та зрадників на окупованих територіях.

Про це начальник СБУ Василь Малюк розповів у фільмі Дмитра Комарова “Рік. За кадром“, надавши додаткові деталі за минулий рік російсько-української війни.

Голова спецслужби каже, що на початку повномасштабного вторгнення РФ однією з головних задач України було перерізання логістики ворога.

Очільник СБУ каже, що був утворений спецпідрозділ, який здійснював відповідні операції, а в тилу ворога та в лісах півночі України проводили багато диверсійних заходів, що дозволило навіть знищити тиловий пункт управління росіян.

Крім того, каже Малюк, українські спецслужби активно документували псевдореферендум у Херсонській та інших областях України, де росіяни намагались встановити російський прапор. Глава Служби безпеки заявив, що українські спецслужби вводили своїх агентів у групи колаборантів та зрадників, які відстежували та сповіщали про дії ворога.

Василь Малюк також розповів, що за 2022 рік було виявлено 300 ворожих агентів Росії. Серед них є ті, кого Україна перевербувала, як і ті, хто отримав від 13 до 15 років.

Очільник СБУ каже, що Росія працює комплексно та використовує вербувально-вразливих людей, особливо тих, у кого так звана “ватна підсвідомість”. Згодом ідейні способи вербування змінюються на матеріальну підтримку, за що зрадникам платять гроші, і часто не малі.

Глава української спецслужби розповідає, що був вражений випадком, коли на кордоні Харківської та Луганської областей окупанти розстріляли колону з 7 цивільних авто, де тоді загинуло 24 людини. Серед них, каже Малюк, було 13 дітей і одна вагітна жінка. Як запевнив очільник СБУ, усі випадки подібних звірств росіян задокументовані, і за них прийде відповідальність.

Крім того, Василь Малюк каже, що низка високопрофесійних західних спецслужб відзначають роботу української Служби безпеки, та особисто казали, що вчаться у українців.

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