Все залежатиме від контрнаступу: аналітик озвучив два варіанти закінчення війни

Військовий і політичний аналітик, колишній командир штурмової роти у батальйоні Айдар Євген Дикий дав свій прогноз щодо двох варіантів закінчення війни.

В інтерв’ю Новинарні він сказав, що все залежатиме він українського контрнаступу.

За його словами, за ідеального розкладу український контрнаступ може призвести до того, що активна фаза війни закінчиться восени цього року, але цей шанс досить малий.

– Ідеальний для нас це: повний колапс російського угруповання, знищення його впродовж цього літа, тріумфальний вступ в Крим, а ще й після цього запуск внутрішньоросійської смути, коли їм просто стане не до нас, – сказав він.

Також він озвучив альтернативний сценарій, який він назвав дуже поганим.

– Наступ узагалі провалюється, у такому разі нас вже цієї осені саджають за стіл перемовин, змушують замиритися за нинішньою лінією фронту. Відбувається замороження конфлікту за корейським сценарієм, і це для нас фактично програшний варіант, – сказав він.

Дикий пояснив, що тоді росіяни скористаються перервою для додаткової мобілізації, відновлення свого оборонпрому, закупівлі того, чого їм зараз бракує, і повернуться. А Україна тим часом сидітиме й зализуватиме рани.

За таких умов, Дикий вважає, що “жоден інвестор на таких умовах в країну не піде”. Крім того він сказав, що тоді “ні про жодні ЄС та НАТО серйозно не йтиметься”.

– Будемо сидіти з обваленою економікою із замороженою лінією фронту, на якій треба тримати величезну кількість військ, і незрозуміло, з яким ресурсом готуватися відбивати наступну навалу.

Він також зауважив, що у короткій перспективі варіанта того, що російські окупанти знову підуть на Київ, немає.

Джерело: Новинарня

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