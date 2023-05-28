100 из 100. Резников об эффективности применения ракет Storm Shadow

Применение украинскими военными дальнобойных ракет Storm Shadow показало 100% эффективность.

Об этом в эфире телемарафона Єдиних новин сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

— Из всех состоявшихся пусков Storm Shadow все 100% — точные поражения по целям, которые определил Генеральный штаб. 100 на 100, абсолютно результативно, – отметил он.

Кроме того, Резников добавил, что во время визита министра обороны Великобритании Бена Воллеса, который на прошлой неделе приезжал в Киев перед Рамштайном, ему представили двух пилотов нашего авиационного подразделения, которые применяли эти ракеты против врага. И они подарили Уоллесу подписанную красную ленту, которая является фиксатором, прежде чем запускается эта ракета и самолет идет на выполнение боевого задания.

Напомним, что 11 мая Великобритания объявила, что отправила в Украину ракеты большой дальности Storm Shadow.

А уже 18 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес подтвердил факт применения украинскими военными ракет Storm Shadow, которые недавно передал Лондон.

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