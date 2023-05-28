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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

100 зі 100. Резніков про ефективність застосування ракет Storm Shadow

Олексій Резніков
Фото: УНІАН

Застосування українськими військовими далекобійних ракет Storm Shadow показало 100% ефективність.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

– Зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які відбулися, всі 100% влучні ураження по цілях, визначених Генеральним штабом. 100 на 100, абсолютно результативно, – зазначив він.

Крім того, Резніков додав, що під час візиту на минулому тижні міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса до Києва, який приїжджав перед Рамштайном, йому представили двох пілотів нашого авіаційного підрозділу, які застосовували ці ракети проти ворога. І вони подарували Воллесу червону стрічку з їх підписом, яка є фіксатором перед тим, як запускається ракета, а літак йде на виконання бойового завдання.

Нагадаємо, що , 11 травня Велика Британія оголосила, що відправила в Україну ракети великої дальності Storm Shadow.

А 18 травня міністр оборони Британії підтвердив факт застосування українськими військовими ракет Storm Shadow.

Війна в Україні, Військова техніка, Олексій Резніков, Ракета, Рамштайн
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