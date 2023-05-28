Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ночную массированную атаку беспилотниками по Украине демонстрацией тупости и упрямства России.
Об этом он написал в Facebook.
— В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные “добродетели” — тупость и упрямство в разных их вариациях, — говорится в сообщении.
Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131. Всего было выпущено 54 беспилотника, из них 52 уничтожили украинские силы ПВО.
В результате атаки на Киев были атакованы разные районы столицы, есть погибший и пострадавшие.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко