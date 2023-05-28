Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Во время вручения Зеленскому премии Карла Великого произошел казус — что случилось
Вступление Украины в ЕС будет означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico
В Запорожье на рынке напали на военных: один воин получил ножевое ранение
Срочно
Над Львовской областью ночью приземлили пять дронов – ОВА
Российские дроны Ланцет: что о них известно и повлияют ли они на ход войны
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ

Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ночную массированную атаку беспилотниками по Украине демонстрацией тупости и упрямства России.

Об этом он написал в Facebook.

— В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные “добродетели” — тупость и упрямство в разных их вариациях, — говорится в сообщении.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131. Всего было выпущено 54 беспилотника, из них 52 уничтожили украинские силы ПВО.

В результате атаки на Киев были атакованы разные районы столицы, есть погибший и пострадавшие.

Читайте также
В Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
Кораблі РФ

Война в Украине, Алексей Данилов, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
С 1 июля ФЛП могут лишить льгот: что изменится
Верховна Рада
Две причины. Эксперт назвал цель атак РФ по столице
Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Правительство Австрии объявило о выделении €2 млн на разминирование в Украине
Міни
Украина намерена ввести против Ирана санкции на 50 лет
Верховна Рада
В Черном и Азовском морях ракетоносителей нет – ВМС ВСУ
Кораблі РФ
Видео
Каждый снаряд ложится точно в цель: как взаимодействуют аэроразведка и артиллерия

От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.

Артур Свинаренко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:30 (28.05.2023)
Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 14:00 (28.05.2023)
Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:30 (28.05.2023)
Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 13:00 (28.05.2023)
Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь