Продолжают демонстрировать тупость и упрямство — Данилов о ночной атаке РФ

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал ночную массированную атаку беспилотниками по Украине демонстрацией тупости и упрямства России.

Об этом он написал в Facebook.

— В 5:30 просмотрел утреннюю оперативную сводку и только удивленно покачал головой. Россияне продолжают демонстрировать свои две основные “добродетели” — тупость и упрямство в разных их вариациях, — говорится в сообщении.

Ночью 28 мая российские войска запустили для ударов по Украине рекордное количество дронов-камикадзе Shahed-136/131. Всего было выпущено 54 беспилотника, из них 52 уничтожили украинские силы ПВО.

В результате атаки на Киев были атакованы разные районы столицы, есть погибший и пострадавшие.

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