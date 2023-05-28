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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Продовжують демонструвати тупість і впертість – Данілов про нічну атаку РФ

Продовжують демонструвати тупість і впертість – Данілов про нічну атаку РФ
Фото: УНІАН

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав нічну масовану атаку безпілотниками по Україні демонстрацією тупості та впертості Росії.

Про це він написав у Facebook.

– О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні “чесноти” — тупість і впертість у різних їх варіаціях, – йдеться у повідомленні.

Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Всього було випущено 54 безпілотники, з них 52 знищили українські сили ППО.

Унаслідок атаки на Київ було атаковано різні райони столиці, є загиблий і постраждалі.

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Війна в Україні, Олексій Данілов, Ракетні удари Росії
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