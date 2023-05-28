Продовжують демонструвати тупість і впертість – Данілов про нічну атаку РФ
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав нічну масовану атаку безпілотниками по Україні демонстрацією тупості та впертості Росії.
Про це він написав у Facebook.
– О 5:30 переглянув ранкове оперативне зведення і тільки здивовано похитав головою. Росіяни продовжують демонструвати свої дві основні “чесноти” — тупість і впертість у різних їх варіаціях, – йдеться у повідомленні.
Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131. Всього було випущено 54 безпілотники, з них 52 знищили українські сили ППО.
Унаслідок атаки на Київ було атаковано різні райони столиці, є загиблий і постраждалі.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко