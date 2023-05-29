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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Києві знову гучно: пролунало декілька вибухів

Вибух

У Києві після неспокійної ночі знову пролунали вибухи.

У КМВА повідомляють, що працює ППО.

Зі свого боку міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи у центральних районах.

– Вибухи в місті! В центральних районах. Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів! – написав він у Telegram.

Він зазначив, що в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.

Мешканці столиці пишуть, що було чутно щонайменше 3 вибухи.

Нагадаємо, що пізно вночі та рано вранці 29 травня у Києві та області у різних районах пролунали вибухи. РФ атакувала столицю дронами Shahed та ракетами. Тож удари були комбінованими, з різних напрямків.

“Прильотів” по Києву не було допущено, постраждалих немає.

Війна в Україні, Вибух, Київ
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