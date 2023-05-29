У Києві знову гучно: пролунало декілька вибухів
У Києві після неспокійної ночі знову пролунали вибухи.
У КМВА повідомляють, що працює ППО.
Зі свого боку міський голова Віталій Кличко заявив, що вибухи у центральних районах.
– Вибухи в місті! В центральних районах. Екстренні служби виїхали на виклик поблизу центру столиці. Атака на Київ триває. Не покидайте укриттів! – написав він у Telegram.
Він зазначив, що в Оболонському районі повідомлення про падіння уламків ракети на проїжджу частину дороги. Всі служби прямують на місце.
Мешканці столиці пишуть, що було чутно щонайменше 3 вибухи.
Нагадаємо, що пізно вночі та рано вранці 29 травня у Києві та області у різних районах пролунали вибухи. РФ атакувала столицю дронами Shahed та ракетами. Тож удари були комбінованими, з різних напрямків.
“Прильотів” по Києву не було допущено, постраждалих немає.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко