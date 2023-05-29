Украине нужна демилитаризованная зона на 100-120 км вглубь России — Подоляк
Введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории нескольких регионов России, граничащих с Украиной, должно стать ключевой темой послевоенного устройства нашего государства.
Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, о чем он написал в Twitter.
По его мнению, необходимо будет установить предохранители для избежания повторения агрессии в будущем.
— Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик, — написал Подоляк.
Он добавил, что на первом этапе, вероятно, в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.
Недавно руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал в одном из интервью, что вопросом окончания войны является создание 100-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.
Буданов считает, что Россия, вероятно, не согласится это делать с помощью миротворческой миссии ООН, поскольку все еще имеет право вето в Совбезе.
От мастерства аэроразведки и от точности артиллерии зависит успешное уничтожение вражеской силы. Но эффективно выполнять свою работу артиллеристы и аэроразведчики могут только работая бок о бок. Ведь дроны – это глаза современных пушкарей. Железные птички значительно облегчают работу нашим военным и даже спасают им жизнь.Артур Свинаренко