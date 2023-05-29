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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украине нужна демилитаризованная зона на 100-120 км вглубь России — Подоляк

Украине нужна демилитаризованная зона на 100-120 км вглубь России — Подоляк

Введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории нескольких регионов России, граничащих с Украиной, должно стать ключевой темой послевоенного устройства нашего государства.

Так считает советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, о чем он написал в Twitter.

По его мнению, необходимо будет установить предохранители для избежания повторения агрессии в будущем.

— Для обеспечения реальной безопасности жителей Харьковской, Черниговской, Сумской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и защиты их от обстрелов обязательным будет введение демилитаризованной зоны в 100-120 км на территории Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской республик, — написал Подоляк.

Он добавил, что на первом этапе, вероятно, в демилитаризованной зоне будет действовать международный контрольный контингент.

Недавно руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов сказал в одном из интервью, что вопросом окончания войны является создание 100-километровой демилитаризованной зоны между Россией и Украиной.

Буданов считает, что Россия, вероятно, не согласится это делать с помощью миротворческой миссии ООН, поскольку все еще имеет право вето в Совбезе.

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Война в Украине, Михаил Подоляк
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