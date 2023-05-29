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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Україні потрібна демілітаризована зона на 100-120 км вглиб Росії – Подоляк

Україні потрібна демілітаризована зона на 100-120 км вглиб Росії – Подоляк

Запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території кількох регіонів Росії, що межують з Україною, має стати ключовою темою повоєнного устрою нашої держави.

Так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, про що він написав у Twitter.

На його думку, необхідно буде встановити запобіжники для уникнення повторення агресії в майбутньому.

— Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік, – написав Подоляк.

Він додав, що на першому етапі, ймовірно, у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.

Нещодавно керівник української військової розвідки Кирило Буданов сказав в одному з інтерв’ю, що питанням закінчення війни є створення 100-кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.

Буданов вважає, що Росія, ймовірно, не погодиться це робити за допомогою миротворчої місії ООН, оскільки все ще має право вето в Радбезі.

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