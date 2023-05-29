Україні потрібна демілітаризована зона на 100-120 км вглиб Росії – Подоляк
Запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території кількох регіонів Росії, що межують з Україною, має стати ключовою темою повоєнного устрою нашої держави.
Так вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, про що він написав у Twitter.
На його думку, необхідно буде встановити запобіжники для уникнення повторення агресії в майбутньому.
— Для забезпечення реальної безпеки жителів Харківської, Чернігівської, Сумської, Запорізької, Луганської та Донецької областей і захисту їх від обстрілів обов’язковим буде запровадження демілітаризованої зони в 100-120 км на території Бєлгородської, Брянської, Курської, Ростовської республік, – написав Подоляк.
Він додав, що на першому етапі, ймовірно, у демілітаризованій зоні діятиме міжнародний контрольний контингент.
Нещодавно керівник української військової розвідки Кирило Буданов сказав в одному з інтерв’ю, що питанням закінчення війни є створення 100-кілометрової демілітаризованої зони між Росією та Україною.
Буданов вважає, що Росія, ймовірно, не погодиться це робити за допомогою миротворчої місії ООН, оскільки все ще має право вето в Радбезі.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко