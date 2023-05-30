Працівників Запорізької АЕС під тортурами змушують підписувати контракти з росіянами

В Енергодарі – місті-супутнику тимчасово окупованої ЗАЕС – російські військові суттєво посилили пошук тих українських атомників, які вже понад рік не підписують трудових договорів з фейковою юридичною особою, яке є підприємством Росатома.

Про це повідомляє пресцентр Енергоатому.

Таким чином Кремль намагається контролювати станцію, оформивши її на спеціально створену юрособу.

За даними Енергоатому, російські військові катують працівників, кількох побили, вибиваючи згоду на співпрацю з державою-агресором.

– Навіть попри погрози, катування, шантаж і беззупинні залякування, українці на ЗАЕС тримаються гідно та відмовляються співпрацювати, – йдеться в повідомленні Енергоатому.

Нагадаємо, ЗАЕС була окупована російськими військовими на самому початку повномасштабного вторгнення. Відтоді там також перебували співробітники Росатома. Роботу станції весь цей час забезпечує український персонал.

Про тортури працівників ЗАЕС повідомлялось і раніше, коли російські окупанти викрадали, катували і вбивали співробітників Запорізької АЕС, а також мешканців Енергодара.

Нагадаємо, 22 травня Росія вчергове атакувала Україну, після чого була відключена остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ, з якої живилась тимчасово окупована Запорізька АЕС.

Фото: Енергоатом

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.