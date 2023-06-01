Майская воздушная атака Украины стоила РФ $1,7 млрд, 90% целей сбиты — Kyiv Post

Россия выпустила более 500 ракет и беспилотников-камикадзе по Украине в течение мая, и почти 90% из них были уничтожены украинскими средствами ПВО, что обошлось Кремлю в $1,7 млрд.

Об этом говорится в анализе Воеенно-воздушных сил Украины, который приводит издание Kyiv Post.

Проведя анализ информации, опубликованной ВВС Украины, Kyiv Post установила, что с начала по конец мая по украинским населенным пунктам и территориям было выпущено не менее 563 ракет различных категорий и беспилотников Shahed иранского производства.

Из них 533 были уничтожены украинскими системами ПВО, что составляет показатель нейтрализации более 90% за месяц — в течение которого произошло около 20 комбинированных российских воздушных атак, большинство из которых пришлось на Киев.

— Атаки на Украину включали 401 БПЛА Shahed-136 (беспилотные летательные аппараты), которые Россия использует под названием Герань-2 для односторонних полетов. Украинские средства ПВО уничтожили 362 из прибывших беспилотников или, опять же, более 90%, — говорится в материале.

Каждый Shahed стоит около $20 тыс., поэтому минимальные затраты РФ на их развертывание составили бы около $8 млн только в мае. По данным украинского правительства, Россия могла приобрести у Ирана около 2,4 тыс. Shahed, но некоторые оценки ниже.

В атаках, которые проводятся с бомбардировщиков, аэродромных пусковых установок и кораблей, также использовались:

Ракеты Х101-555 — 114 развернутых; 106 уничтоженных; коэффициент нейтрализации 93%; потенциальная стоимость — $1,48 млрд.

Ракеты Калибр — 29 развернутых; 26 уничтоженных; 100%; $155 млн.

Ракеты Кинжал — 7 развернутых; 7 уничтоженных; 100%; $28 млн.

Ракеты Искандер, в том числе из комплексов Су-400 — 16 развернутых; 16 уничтоженных; 100%; $48 млн.

Ракеты Х-22 — 5 развернутых; 5 уничтоженных; 100%; $5 млн.

Ракеты от систем Су-300 — 12 развернутых; 5 уничтоженных; 40%; $5 млн.

Другие неназванные ракеты — 7 развернутых; 7 уничтоженных; 100%; стоимость неизвестна.

В материале указывается, что стоимость российских атак составляет более $1,7 млрд за один месяц. Киевская школа экономики недавно подсчитала, что общая стоимость восстановления сектора здравоохранения Украины составляет около $1,7 млрд.

Издание Kyiv Post отмечает, что, несмотря на некоторые несоответствия в раскрытии данных по ПВО, которые могли повлиять на точные цифры, приведенные в анализе, были сделаны консервативные предположения “там, где это было необходимо”.

Отдельно отмечается, что данные были обнародованы украинскими Вооруженными силами и не подвергались независимой проверке.

— Несмотря на это, тенденция и уровень неудач России очевидны, — резюмируется в сообщении.

Напомним, лишь за май Россия совершила уже 17 ударов по Киеву, используя ракеты и барражирующие боеприпасы.

Массированная атака России также была совершена накануне, 30 мая, когда из-за падения обломков в Киеве погиб человек. Травмы и ранения получили 11 человек, а пятеро лиц были госпитализированы.

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