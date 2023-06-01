Травнева повітряна атака України коштувала РФ $1,7 млрд, 90% цілей збито – Kyiv Post

Росія випустила понад 500 ракет і безпілотників-камікадзе по Україні впродовж травня, і майже 90% із них були знищені українськими засобами ППО, що обійшлося Кремлю в $1,7 млрд.

Про це йдеться в аналізі Військово-повітряних сил України, який наводить видання Kyiv Post.

Провівши аналіз інформації, опублікованої ВПС України, Kyiv Post встановила, що з початку по кінець травня по українських населених пунктах і територіях було випущено щонайменше 563 ракети різних категорій і безпілотників Shahed іранського виробництва.

З них 533 були знищені українськими системами ППО, що становить показник нейтралізації понад 90% за місяць – протягом якого відбулося близько 20 комбінованих російських повітряних атак, більшість з яких припала на Київ.

– Атаки на Україну включали 401 БПЛА Shahed-136 (безпілотні літальні апарати), які Росія використовує під назвою Герань-2 для односторонніх польотів. Українські засоби ППО знищили 362 з прибулих безпілотників або, знову ж таки, понад 90%, – йдеться в матеріалі.

Кожен Shahed коштує близько $20 тис., тож мінімальні витрати РФ на їхнє розгортання становили б близько $8 млн тільки в травні. За даними українського уряду, Росія могла придбати в Ірану близько 2,4 тис. Shahed, але деякі оцінки нижчі.

В атаках, які проводяться з бомбардувальників, аеродромних пускових установок і кораблів, також використовувалися:

Ракети Х101-555 – 114 розгорнутих; 106 знищених; коефіцієнт нейтралізації 93%; потенційна вартість – $1,48 млрд.

Ракети Калібр – 29 розгорнутих; 26 знищених; 100%; $155 млн.

Ракети Кинджал – 7 розгорнутих; 7 знищених; 100%; $28 млн.

Ракети Іскандер, зокрема з комплексів Су-400 – 16 розгорнутих; 16 знищених; 100%; $48 млн.

Ракети Х-22 – 5 розгорнутих; 5 знищених; 100%; $5 млн.

Ракети від систем Су-300 – 12 розгорнутих; 5 знищених; 40%; $5 млн.

Інші неназвані ракети – 7 розгорнутих; 7 знищених; 100%; вартість невідома.

У матеріалі вказується, що вартість російських атак становить понад $1,7 млрд за один місяць. Київська школа економіки нещодавно підрахувала, що загальна вартість відновлення сектору охорони здоров’я України становить близько $1,7 млрд.

Видання Kyiv Post зазначає, що, незважаючи на деякі невідповідності в розкритті даних щодо ППО, які могли вплинути на точні цифри, наведені в аналізі, було зроблено консервативні припущення “там, де це було необхідно”.

Окремо наголошується, що дані були оприлюднені українськими Збройними силами і не піддавалися незалежній перевірці.

– Незважаючи на це, тенденція і рівень невдач Росії очевидні, – резюмується в повідомленні.

Нагадаємо, лише за травень Росія здійснила вже 17 ударів по Києву, використовуючи ракети і боєприпаси, що баражують.

Масована атака Росії також була здійснена напередодні, 30 травня, коли через падіння уламків у Києві загинула людина. Травм і поранень зазнали 11 осіб, а п’ятеро осіб були госпіталізовані.

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