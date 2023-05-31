Украина призвала ЕС отменить ограничения на экспорт агропродукции

Украина призывает Европейский Союз отменить ограничительные меры на экспорт украинской агропродукции.

Об этом на заседании Совета ЕС по сельскому хозяйству сказал министр аграрной политики Николай Сольский.

Он отметил, что решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины.

— Введенные ограничительные меры должны быть отменены. И устойчивые решения должны быть найдены в консультациях с участием Украины. Нам нужно принимать все решения совместно, соблюдая принципы единства и режима внутреннего рынка ЕС, — сказал министр.

Сольский отметил, что продолжение со стороны ЕС запрета на экспорт сельскохозяйственных культур из Украины не является решением проблемы с перенасыщением приграничных стран украинским зерном. Это, наоборот, может лишь усугубить проблему.

Кроме этого, министр призвал европейских коллег поддержать идею, которую озвучили президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, о создании консультационной платформы между Украиной и ЕС для обеспечения экспорта украинской аграрной продукции.

Сольский поблагодарил 14 министров сельского хозяйства, которые подписали письмо, где высказаны замечания к подходу Еврокомиссии к решению вопроса.

Фото: Минагрополитики

Источник : Минагрополитики

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