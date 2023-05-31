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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Україна закликала ЄС скасувати обмеження на експорт агропродукції

Микола Сольський

Україна закликає Європейський Союз скасувати обмежувальні заходи на експорт української агропродукції.

Про це на засіданні Ради ЄС з сільського господарства сказав міністр аграрної політики Микола Сольський.

Він зазначив, що рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України.

– Запроваджені обмежувальні заходи мають бути скасовані. І стійкі рішення мають бути знайдені в консультаціях за участю України. Нам потрібно ухвалювати усі рішення спільно, дотримуючись принципів єдності та режиму внутрішнього ринку ЄС, – сказав міністр.

Сольський наголосив, що продовження з боку ЄС заборони на експорт сільськогосподарських культур з України не є вирішенням проблеми з перенасиченням прикордонних країн українським збіжжям. Це, навпаки, може лише поглибити проблему.

Крім цього, міністр закликав європейських колег підтримати ідею, яку озвучили президент України Володимир Зеленський та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, про створення консультаційної платформи між Україною і ЄС для забезпечення експорту української аграрної продукції.

Сольський подякував 14 міністрам сільського господарства, які підписали лист, де висловлені зауваження до підходу Єврокомісії до вирішення питання.

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Фото: Мінагрополітики

Джерело: Мінагрополітики
Імпорт, Війна в Україні, Зерно, Микола Сольський
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